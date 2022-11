Dez federações europeias subscrevem declaração sobre Mundial'22 e dizem aguardar respostas da FIFA

Dez federações europeias, entre as quais a FPF, que integram o Grupo de Trabalho da UEFA dedicado à defesa dos direitos humanos e laborais, no âmbito da realização do Campeonato do Mundo no Catar, divulgou este sábado um comunicado conjunto. No documento, as federações congratulam-se com os "progressos significativos por parte do Catar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, com o impacto das alterações legislativas demonstrado nos recentes relatórios da Organização Internacional do Trabalho" e alertam: "A FIFA tem-se comprometido repetidamente a dar respostas concretas sobre estas questões – o fundo de compensação para os trabalhadores migrantes e a criação de um centro de trabalhadores migrantes Doha – e continuaremos a insistir para que estas sejam entregues"."Com o início em breve do Campeonato do Mundo da FIFA no Catar, gostaríamos de reagir aos últimos desenvolvimentos e discussões públicas relacionadas com os desafios fora do campo no país anfitrião antes que o futebol se torne no centro das atenções.Reconhecemos e congratulamo-nos, como fizemos no passado, de que foram feitos progressos significativos por parte do Catar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, com o impacto das alterações legislativas demonstrado nos recentes relatórios da Organização Internacional do Trabalho.Congratulamo-nos com as garantias dadas pelo governo catari e pela FIFA sobre a segurança e inclusão de todos os adeptos que vão marcar presença no Mundial, incluindo os fãs LGBTQ+.Também reconhecemos que todos os países têm problemas e desafios e concordamos com a FIFA que a diversidade é uma força. No entanto, abraçar a diversidade e a tolerância significa também apoiar os direitos humanos.Os direitos humanos são universais e aplicam-se em todo o lado.Continuamos a apoiar o impulso de uma mudança positiva e progressiva e continuamos a defender um resultado conclusivo e a atualizar as duas questões principais que temos vindo a discutir com a FIFA há muito tempo.A FIFA tem-se comprometido repetidamente a dar respostas concretas sobre estas questões – o fundo de compensação para os trabalhadores migrantes e a criação de um centro de trabalhadores migrantes Doha – e continuaremos a insistir para que estas sejam entregues.Acreditamos no poder do futebol para dar mais contributos positivos e credíveis para uma mudança progressiva e sustentável no mundo.Subscrevem as federações da:- Alemanha- Bélgica- Dinamarca- Inglaterra- Noruega- País de Gales- Países Baixos- Portugal- Suécia- Suíça"