Di María após triunfo frente à Venezuela: «Foi o meu último jogo com esta camisola na Argentina»

Ángel Di María recorreu este sábado às redes sociais para revelar que o Argentina-Venezuela (3-0) de ontem, da qualificação para o Mundial'2022, foi o seu último jogo com a camisola albiceleste no país, assumindo que se irá retirar da seleção após o Campeonato do Mundo no Qatar."Só quero agradecer pelo carinho enorme que recebi. Sempre sonhei com tudo o que vivi nesta noite bonita. Seguramente foi o meu último jogo com esta camisola na Argentina. Poder dizer que foi uma noite maravilhosa é pouco. Obrigado, obrigado e obrigado mil vezes. Agora sim, felicitar a equipa pela partida tremenda que fez. Um jogo perfeito de todos. Continuamos a crescer e a sonhar juntos. Vamos Argentina!", escreveu.Di María, que tem sido associado ao Benfica , foi o autor do segundo golo na vitória albiceleste frente à Venezuela.