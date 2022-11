Dicas para esta quinta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Uruguai não sofreu em 7 dos últimos 10 jogos e, por seu lado, a Coreia do Sul de Paulo Bento não concedeu nenhum golo em 6 dos últimos 10 duelos. É assim provável que este embate tenha poucos golos.Portugal deve entrar ao ataque, com o Gana mais na expectativa. Prevemos assim pelo menos um golo nos primeiros 45’, tal como sucedeu em 9 dos últimos 10 jogos de Portugal.Autor de 15 golos em 20 jogos no PSG, Neymar está imparável esta época. A 2 golos de Pelé ao serviço da canarinha, o brasileiro é a principal arma ofensiva de Tite.