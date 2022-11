Dicas para esta segunda-feira (28 novembro)

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Brasil só sofreu 2 golos nos últimos 10 jogos e deve assumir o domínio contra uma Suíça que é organizada, mas que acusa alguma falta de criatividade.Cristiano Ronaldo picou o ponto contra o Gana e tornou-se o primeiro jogador a marcar em 5 Mundiais. Os recordes perseguem Ronaldo e... apostamos num golo do camisola 7.A Coreia do Sul deu uma imagem de rigor e organização frente ao Uruguai e não sofreu golos em 6 dos últimos 10 jogos. Agora, defronta um Gana com lacunas defensivas.