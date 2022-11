Dicas para esta sexta-feira

O Irão vale bem mais do que mostrou frente à Inglaterra, jogo no qual sofreu tantos golos como nas duas presenças anteriores. Com os ajustamentos táticos, os persas estarão bem mais preparados.Os holandeses têm uma filosofia ofensiva e sabem aproveitar as características dos jogadores. Mas o Equador também tem qualidade no ataque. Aposte em mais de 2,5 golos, numa partida em que o vencedor garante o apuramento.A Inglaterra goleou o Irão (6-2), mas não conseguiu esconder algumas limitações defensivas. Os EUA, por sua vez, contam com elementos de qualidade no ataque, sendo provável que ambas as equipas marquem.