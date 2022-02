Dinamarca reconhece "erro" de investimentos feitos no Qatar

A federação de futebol da Dinamarca (DBU) reconheceu esta quarta-feira o "erro" do investimento feito no Qatar, assumindo que este contraria a sua cruzada de denúncia da violação dos direitos humanos na organização do Mundial'2022.

"É um erro que lamentamos", assumiu o responsável pela comunicação da DBU, Jakob Hoyer, revelando, entretanto, que o organismo já vendeu os títulos polémicos.

Na semana passada, a DBU revelou deter investimentos no Qatar, facto que gerou muitas críticas no país, denunciando a hipocrisia deste ato face às suas posições públicas de exigência de melhoria das condições dos trabalhadores estrangeiros na construção dos estádios.

"Durante seis ou sete anos, a DBU manteve um diálogo crítico com o Qatar sobre a realização do Campeonato do Mundo no emirado. À luz desse diálogo, não foi um bom sinal ter essas obrigações", penitenciou-se o porta-voz.

A federação detinha títulos do governo do Catar no valor de cerca de 25.000 euros.

Segundo o responsável, a federação, que não administra diretamente os seus ativos, vendeu os títulos assim que tomou conhecimento de sua existência, na semana passada.

A federação, que, juntamente com outras congéneres nórdicas, classificou de "má decisão" a atribuição do Mundial ao Qatar, garantiu que no futuro não fará qualquer outro investimento no emirado.

"Há muito tempo que a federação dinamarquesa tem criticado fortemente o Mundial do Qatar, e queremos aproveitar para trabalharmos por mais mudanças naquele país. Há muito tempo que temos chamado à atenção da FIFA e do Qatar para os desafios que enfrentam", disse, em 2021, o diretor Jakob Jensen.

Em 2021, a DBU assegurou que a sua presença no Mundial'2022 seria meramente desportiva e os seus patrocinadores abdicaram do espaço nas camisolas em prol de mensagens humanitárias.