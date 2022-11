Diogo Dalot aponta os favoritos a vencer o Mundial: «Argentina, Brasil, Bélgica e Inglaterra»

Diogo Dalot abordou as hipóteses de Portugal no Mundial'2022 e deixou elogios a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Costa, em entrevista à RTP.O defesa do Manchester United apontou "Argentina, Brasil, Bélgica e Inglaterra" como favoritos a conquistar o Campeonato do Mundo, mas lembrou que "tudo pode acontecer" e que "Portugal tem jogadores de muita qualidade", sendo que será o que "fizer dentro de campo a ditar o resultado final". O lateral-direito confia que, ainda assim, "começando bem, indo jogo a jogo" é possível fazer "algo bom por Portugal".Desafiado a escolher o momento mais marcante ao serviço da equipa das quinas, o defesa apontou dois: a estreia no Europeu, a 23 de junho de 2021, e o jogo com a República Checa, a 24 de setembro último, no qual marcou os dois primeiros golos pela seleção principal portuguesa.Dalot, que teve em Bruno Alves a grande referência, admitiu que Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes são "referências" e "dois homens e jogadores únicos". O defesa, de 23 anos, realçou que Bruno Fernandes teve "um impacto enorme" quando chegou ao Manchester United e demonstrou que "merece estar a este nível pela determinação e garra que coloca em todos os jogos", tendo sempre "muita atenção aos detalhes". Dalot apontou ainda CR7 como "um grande exemplo" e apontou "todo o legado" que tem construído e "a forma como leva a vida no dia a dia, pelo profissionalismo e ética".Os elogios de Dalot estendem-se ainda a Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto com quem partilhou momentos na formação dos dragões. "Já é um dos melhores do mundo e será a grande referência mundial", vincou.