Diogo Jota: «Conseguimos uma boa exibição e um bom resultado»

Diogo Jota apontou esta terça-feira o quarto golo na fase de qualificação europeia para o Mundial'2022, ao fazer o último tento da vitória (3-0) da Seleção Nacional frente ao Azerbaijão, em Baku.





Em declarações no final da partida, o avançado português sublinhou o facto de a equipa das quinas ter assinalado "uma boa exibição" com a conquista de três pontos importantes rumo ao Mundial do Qatar."Nestes três jogos [em setembro], sendo que um era particular, fizemos o nosso trabalho que era vencer. Hoje conseguimos uma boa exibição e um bom resultado. É este o caminho a seguir", começou por dizer o ponta-de-lança do Liverpool, que mostrou-se persistente na frente de ataque até conseguir sair de Baku com um golo."É assim, o futebol é isto mesmo. O segredo é nunca desistir e, se não for eu, que seja alguém. É esse o pensamento. Ainda bem que isso aconteceu. Obviamente que eu quero sempre ajudar individualmente, mas o mais importante é que a seleção vença", atirou."Sim, acrescenta sempre valor e acho que este ano tem tudo para ser mais um grande campeonato ingles. Já houve uma ou outra brincadeira enquanto ele aqui estava, mas nada de especial", terminou.