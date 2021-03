Djuricic quer dia mau de Cristiano Ronaldo

Djuricic vai defrontar Portugal na 2ª jornada do Grupo A de qualificação e assinou por um empate da Sérvia. “Deve-se jogar sempre para ganhar mas Portugal é campeão europeu. Contentava-me com um ponto”, garantiu o médio do Sassuolo, que elogiou CR7. “Pode não jogar na Juventus como no Real Madrid mas é uma grande vantagem para os portugueses. Espero que tenham um dia mau”, frisou o ex-Benfica. Entretanto, Slavisa Kokeza foi afastado da presidência da Federação por suspeitas de ligações ao crime organizado.