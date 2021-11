Do "jogador um pouco selvagem" ao "Bernardo que é Bernardo": Fernando Santos analisa dois internacionais

Renato Sanches está de regresso à convocatória da Seleção Nacional e Fernando Santos não lhe poupou elogios.





"Em relação ao meio-campo, o Renato é um jogador com características muito especiais. Não é só em Portugal, não há muitos jogadores com estas características, que emprestam ao jogo determinadas coisas que outros jogadores emprestam mas de forma diferente. Renato empresta segundo a matriz dele, a irreverência, um jogador um pouco selvagem no bom sentido da palavra... Nestes dois jogos isso pode ter alguma importância", sublinhou o selecionador nacional em conferência de imprensa após a divulgação da convocatória para os jogos com a Irlanda e a Sérvia.Já questionado porse este era o melhor Bernardo Silva que encontrava desde que é selecionador, Fernando Santos não hesitou."O melhor Bernardo deve ter aparecido lá para os 18, 19, 20 anos, já aqui na formação toda a gente reconhecia que era um jogador com talento extra. Bernardo é Bernardo. Há dois anos, todos achávamos que devia ganhar ou era fortíssimo candidato à Bola de Ouro. O Bernardo é daqueles jogadores que todos os treinadores gostam de ter em todas as vertentes do jogo. Nos melhores níveis físicos, é um jogador com um talento que nem é discutível".