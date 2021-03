Domingos Duarte: «Foi um jogo muito complicado»

Domingos Duarte destacou as dificuldades ultrapassadas pela Seleção Nacional no jogo com o Azerbaijão (1-0). "Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado. Eles estavam atrás da linha da bola à espera de um erro para saírem numa transição e isso é sempre complicado. Conseguimos a vitória com um autogolo, mas desde seja golo é o mais importante. Agora é ganhar à Sérvia", afirmou o central, ao Canal 11, onde ainda assinalou as dificuldades ultrapassadas: "Não é fácil pois não temos muito tempo para treinar, mas temos de saber adaptar-nos a todas as circunstâncias. Esta equipa sempre se adaptou a todo o tipo de jogo e mais uma vez conseguimos a vitória".





Sobre o facto de se ter estreado a titular, o defesa lembrou que já ultrapassou o período de adaptação. "Sinto-me muito bem. Eu já estava inserido no grupo há algum tempo e é sempre importante jogar. Jogando ou não, eu estou contente pois sinto-me integrado na dinâmica da equipa. Nós jogamos sempre para ganhar e encarei assim as partidas, primeiro o de Andorra e agora esta", assegurou.