Dor de cabeça para Paulo Sousa: Lewandowski não defronta Inglaterra devido a lesão no joelho

Robert Lewandowski não vai defrontar quarta-feira a Inglaterra, na qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, devido a uma lesão no joelho. A ausência do capitão, de 32 anos, que já marcou 42 golos esta época no Bayern Munique, é certamente uma dor de cabeça para Paulo Sousa, o selecionador da Polónia.





A confirmação foi dada esta manhã pela federação polaca, em comunicado. "Os exames médicos revelam uma lesão no ligamento do joelho direto. Dado o curto de espaço de tempo até ao próximo jogo, o capitão da equipa nacional não poderá participar no encontro, pois correria o risco de agravar a lesão. Trata-se da decisão certa, tendo em contas a proximidade do Europeu", pode ler-se."O tratamento deste tipo de lesões dura normalmente 10 dias. Por isso, o Robert Lewandowski vai regressar ao clube, onde prosseguirá a recuperação", refere ainda a federação.O avançado lesionou-se no jogo com Andorra, domingo, onde marcou dois golos na vitória da Polónia, por 3-0, antes de ser substituído.