Dragan Stojkovic: «Jogámos com bastante coragem»

Dragan Stojkovic considerou a vitória da Sérvia frente a Portugal por 2-1 é inteiramente justa."Sabíamos que iríamos jogar contra uma grande equipa e não foi nada fácil. Só um resultado nos interessava, a vitória. Esta vitória significa conseguimos carimbar o passaporte para o Mundial, cumprimos os nossos objetivos. Jogámos com bastante coragem e mostrámos que realmente queríamos esta vitória. Acreditava que podíamos ganhar. Mesmo em março, quando começou a qualificação, sabia que o jogo decisivo seria este, em Lisboa. Conseguimos consolidar um estilo de futebol que nos permite dominar os jogos, independentemente do adversário", disse o selecionador da Sérvia."Tínhamos todos muita fé, os jogadores acreditavam sempre no que fazíamos e no que dizíamos. Essa autoconfiança surgiu no momento certo e quero felicitar todos os jogadores por esta qualificação. É um grande sucesso para nós conseguir um apuramento direto, quando tínhamos Portugal no grupo e, ainda por cima, jogando o jogo decisivo em Lisboa. Foi uma vitória muito merecida. Não é fácil vencer Portugal", completou.