«É duro»: a reação de Sérgio Ramos à ausência na convocatória de Espanha

Sergio Ramos reagiu esta segunda-feira, através das redes sociais, ao facto de não fazer parte da lista de convocados de Luis Enrique para representar Espanha no Mundial'2022."A temporada passada foi dura pelas lesões e a adaptação a um clube diferente e uma cidade nova. Trabalhei de corpo e alma para recuperar e voltar a sentir-me eu novamente, guiado pelos objetivos e esperanças que sempre estabeleci. Felizmente posso dizer que este época me voltei a sentir eu novamente e voltei a desfrutar do futebol, do meu clube e de uma grande cidade como é Paris", começou por escrever o central, de 36 anos, que admitiu tratar-se de um sonho que gostava de cumprir, mas garantiu que não vai mudar em nada."O Mundial? Claro, era um dos meus grandes sonhos que tinha que realizar. Teria sido o quinto, mas infelizmente terei de assistir em minha casa. É duro, mas todos os dias o sol volta a nascer. Não mudará absolutamente nada em mim. Nem a minha mentalidade, paixão, preseverança, esforço e dedicação de 24 horas a pensar em futebol. Este é o meu sentimento e queria partilhar convosco", pode ler-se.