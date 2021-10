Egito de Carlos Queiroz ganha na Líbia e fica mais perto da fase decisiva da qualificação

O Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, ficou esta segunda-feira a um triunfo de passar à última fase de qualificação para o Mundial'2022 de futebol, após vitória por 3-0 na Líbia, no grupo F africano.

Ahmed El Fotouh inaugurou o marcador, aos 29 minutos, enquanto Mostafa Mohamed ampliou para 2-0, aos 45'+4, e Sobhi, aos 71', sentenciou a partida.

Com quatro jornadas cumpridas, e duas por disputar, o Egito soma 10 pontos, seguido da Líbia com seis, Gabão com quatro e Angola com somente três, depois da derrota, por 2-0, na visita à terceira classificada. Os 10 vencedores dos grupos avançam para a fase seguinte, da qual sairão as cinco seleções africanas apuradas para o Mundial do Qatar.

O Egito pode garantir o primeiro lugar no grupo com um triunfo diante de Angola, já fora da corrida, em jogo a disputar em 11 de novembro. Sob o comando de Carlos Queiroz, o Egito ganhou 1-0 e 3-0 à Líbia.