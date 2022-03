Egito de Carlos Queiroz falha Mundial após derrota nos penáltis com o Senegal

O Egito, orientado por Carlos Queiroz, está fora do Mundial'2022, eliminado aos pés do Senegal (3-1), nuns penáltis com polémica. Os jogadores do Egito foram visados por inúmeros lasers vindos da bancada que incomodoram a marcação dos castigos máximos, assim como as defesas do guarda-redes El Shenawy.Pelos senegaleses, falharam Koulibaly e Ciss; pelo Egito, desperdiçaram penáltis Salah, Zizo e Mostafa Mohamed. Pelo Senegal, marcaram Sarr, Dieng e Sadio Mané; pelos egipícios faturou El Soleyao.Depois do 1-0 na primeira mão para o Egito, o 1-0 também prevaleceu na segunda mão, agora disputada em Diamniadio, no Senegal. No tempo regulamentar, a única vez que a bola entrou na baliza aconteceu logo aos 4 minutos, face a um autogolo de Hamdi Fathi. Não houve mais golos até ao fim dos 120 minutos, já que foi necessário disputar o prolongamento com o 1-1 no agregado.A 6 de fevereiro último, o Senegal havia batido (4-2), também nos penáltis, o Egito, na final da Taça das Nações Africanas Queiroz, de 69 anos, havia estado em três Mundiais de seniores: em 2010, com Portugal, em 2014, pelo Irão, e em 2018, também pelo Irão. O Senegal vai participar no terceiro Mundial da sua história, depois de ter estado presente nas edições de 2002 e 2018.