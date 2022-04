Egito quer repetir jogo com Senegal

Gamal Allam, líder da federação egípcia, pedirá à FIFA a repetição em campo neutro do jogo com o Senegal relativo à 2ª mão do playoff do Mundial, no qual a equipa de Carlos Queiroz foi eliminada nos penáltis. "Vimo-nos envoltos num clima de terror", acusa. Também afastada, a Argélia solicita o mesmo para o jogo com os Camarões, advogando que a arbitragem foi escandalosa.