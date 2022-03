Emirados Árabes Unidos mede forças com Austrália no playoff asiático

Os Emirados Árabes Unidos vão disputar o playoff com a Austrália, ao garantirem esta terça-feira o terceiro lugar do Grupo A da zona asiática para o Mundial2022, depois de vencerem a Coreia do Sul (1-0).



A seleção dos Emirados impôs à Coreia do Sul, do treinador português Paulo Bento, a primeira derrota nesta terceira fase, graças a um golo de Harib Abdalla Suhail, aos 54 minutos.

Irão e Coreia do Sul já tinham garantido as primeiras posições no Grupo A e respetivo apuramento direto para o Mundial2022, com o Irão, que hoje venceu o Líbano (2-0), a terminar no primeiro lugar, e a Coreia do Sul a 'cair' para o segundo.

No Grupo B, as primeiras posições estão já definidas, com Japão, que hoje empatou a 1-1 com o Vietname, e Arábia Saudita apurados como primeiro e segundo, respetivamente, enquanto a Austrália é terceira classificada.

O vencedor do playoff asiático, entre Austrália e Emirados Árabes Unidos, agendado para 3 de junho, a uma única mão, irá defrontar, também em junho, em 13 ou 14, o quinto classificado da zona sul-americana (CONMEBOL).

Na CONMEBOL, que hoje disputa os jogos da última jornada, o Peru é quinto classificado, com 21 pontos, seguido da Colômbia, com 20, e do Chile, com 19.