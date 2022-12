Enzo Fernández nos candidatos a melhor golo do Mundial'2022

Inquéritos Qual foi o melhor golo do Mundial'2022? Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita, vs. Argentina)

Richarlison (Brasil, vs. Sérvia)

Cody Gakpo (Holanda, vs. Equador)

Enzo Fernández (Argentina, vs. México)

Vincent Aboubakar (Camarões, vs. Sérvia)

Luis Chávez (México, vs. Arábia Saudita)

Kylian Mbappé (França, vs. Polónia)

Richarlison (Brasil, vs. Coreia do Sul)

Paik Seungho (Coreia do Sul, vs. Brasil)

Neymar Jr (Brasil, vs. Croácia) Votar Inquéritos

França vs Polónia - Melhores Momentos do Jogo pic.twitter.com/VrCgBQFD5h — RTP (@rtppt) December 4, 2022

Para lá de ter sido eleito como o melhor jogador jovem do Mundial'202, Enzo Fernández poderá juntar ainda mais um troféu, o de autor do melhor golo do torneio.O tento do médio do Benfica ao México, numa vitória argentina por 2-0, é um dos dez finalistas para receber o galardão, que terá o seu vencedor definido através de votação popular no site da FIFA.Além do golaço do médio, destaque para Vincent Aboubakar, ex-jogador do FC Porto, que concorre com o seu momento de magia diante da Sérvia. Outro destaque vai para Richarlison, que coloca dois golos na lista (frente à Sérvia e Coreia do Sul). Veja-os nos tweets abaixo e faça a sua escolha: no site da FIFA e também aqui ao lado.