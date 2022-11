Espanha chama Alex Baldé para o lugar do lesionado Gayá

O lateral esquerdo Alex Baldé, que estava concentrado com os sub-21 de Espanha, vai viajar para o Qatar para integrar a seleção principal, na qual substituirá o lesionado José Luís Gayá.

"Depois de se confirmar que José Luís Gayá terá que abandonar a seleção espanhola devido a lesão, o corpo técnico tomou a decisão de o substituir por Alejandro Baldé", comunicou hoje a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O defesa, de 19 anos, que esta época disputou 16 jogos pelo Barcelona, estava concentrado com a equipa de sub-21 e esta é a sua primeira chamada à 'La Roja'.

Um pouco mais cedo, a Espanha já tinha comunicado que a lesão de Gayá, uma entorse no tornozelo direito, foi confirmada pela ressonância magnética, razão pela qual foi decidido a saída do jogador, que falharia sempre os primeiros jogos na competição.

No Mundial2022 do Qatar, a disputar entre domingo e 18 de dezembro, a Espanha integra o Grupo E, no qual se estreará diante da Costa Rica na quarta-feira, seguindo-se jogos com a Alemanha, em 27 de novembro, e Japão, em 1 de dezembro.

Lista de convocados da Espanha:

- Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), Robert Sánchez (Brighton, Ing), David Raya (Brentford, Ing).

- Defesas: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea, Ing), Eric García (FC Barcelona), Hugo Guillamon (Valência), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City, Ing), Jordi Alba (FC Barcelona), Álex Baldé (FC Barcelona).

- Médios: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City, Ing), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (Paris Saint-Germain, Fra), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedri (FC Barcelona), Koke (Atlético Madrid).

- Avançados: Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbau), Yeremi Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain, Fra), Dani Olmo (Leipzig, Ale), Ansu Fati (FC Barcelona).