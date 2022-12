Espanhóis dizem que Vinícius Jr. se sente "desvalorizado" pela Nike e quer rasgar contrato com a marca

Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, é um dos destaques da seleção brasileira e da Nike mas, segundo avança o 'AS' esta segunda-feira, está muito perto de rasgar o contrato com a marca norte-americana por se sentir "desvalorizado".Explica o jornal espanhol que Vinícius Jr. acredita que não foi tratado de forma justa pela Nike, sendo que a razão não se prende só com motivos económicos: é que o brasileiro ficou de fora de um anúncio que a marca produziu com a canarinha para o Mundial'2022, do qual fizeram parte nomes como Rodrygo, seu companheiro nos merengues, ou Richarlison.Refira-se ainda que Vinícius Jr. - que é patrocinado pela Nike desde os 13 anos - está a atuar, no Mundial'2022, com um modelo de chuteiras antigo como forma de protesto.