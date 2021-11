Espanhol Jesus Gil Manzano arbitra jogo de Portugal na Irlanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Jesus Gil Manzano vai arbitrar o jogo de Portugal na República da Irlanda, na quinta-feira, o penúltimo no grupo A europeu de qualificação para o Mundial'2022, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Em Dublin, Manzano, 37 anos, internacional desde 2014, vai ser auxiliado pelos compatriotas Iñigo Prieto e Ángel Nevado, com Alejandro Hernández a desempenhar a função de videoárbitro (VAR).

Portugal, vencendo ou empatando, só ficará a precisar de voltar a pontuar na receção à Sérvia, no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, para se qualificar diretamente para o certame do Qatar.

O juiz, natural de Don Benito, localidade a 100 quilómetros da fronteira portuguesa, entre Elvas e Badajoz, já apitou um encontro da principal seleção portuguesa, que acabou com o triunfo da equipa das quinas, no Luxemburgo, por 2-0, então a contar para a qualificação para o Europeu2020.

Benfica, por três ocasiões, e FC Porto, em uma, também já tiveram desafios europeus arbitrados por Gil Manzano. Em novembro de 2019, na fase de grupos da Liga dos Campeões, Manzano figurou na ficha de jogo do empate a dois golos dos encarnados na visita aos alemães do Leipzig.

Os outros dois jogos de Manzano na presença do Benfica foram a visita bem sucedida dos lusos aos turcos do Galatasaray (2-1), já na fase a eliminar da Liga Europa, em 14 de fevereiro de 2019, e a derrota caseira das águias, por 2-0, diante dos suíços do FC Basileia, na Champions de 2017/18.

Os dragões também empataram sob a direção de Manzano em solo alemão, a um golo, diante do Schalke 04, em setembro de 2018, igualmente na fase regular da Champions.