Estádio da Luz terá lotação esgotada no Portugal-Sérvia

O último encontro de Portugal da fase de qualificação para o Mundial'2022, frente à Sérvia, marcado para o próximo domingo (dia 14) às 19h45, no Estádio da Luz, terá lotação esgotada, anunciou a FPF no seu site oficial.De acordo com a nota, todos os bilhetes disponibilizados foram vendidos. Espera-se então casa cheia para apoiar a equipa das quinas.A Seleção Nacional, recorde-se, necessita apenas dois empates, diante de Irlanda e Sérvia, para garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo, que se realiza entre novembro e dezembro do próximo ano, no Qatar.