Estados Unidos celebram presença no Mundial quando ainda não estão qualificados

Os jogadores dos Estados Unidos exibiram depois do jogo com o Panamá uma tarja onde se podia ler "qualificados", mas alguém na seleção norte-americana fez mal as contas, uma vez que a equipa, apesar de estar a um passo do Mundial do Qatar, ainda não está matematicamente apurada.Os EUA derrotaram o Panamá por claros, mas precisam de ratificar a qualificação na próxima quarta-feira, diante da Costa Rica.É que uma derrota por seis ou mais golos nesse jogo pode atirar os norte-americanos para um playoff, muito provavelmente diante da Nova Zelândia.Um desfecho pouco provável, mas que mesmo assim não pode ser totalmente descartado...