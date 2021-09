Estreia de Hansi Flick após fiasco germânico no Europeu

Depois da saída de Joachim Löw, que fracassou no Campeonato da Europa, ao ser eliminado nos oitavos-de-final pela Inglaterra, começa a era Flick na Alemanha. O ex-treinador do Bayern estreia-se no comando da Mannschaft, frente ao Liechtenstein, e está pronto para o desafio. "É o meu primeiro jogo internacional como selecionador. Mas confio na equipa que é ideal e mistura bem a experiência com a juventude", revelou.

Hansi Flick confirmou que Neuer está lesionado e que Bernd Leno será o guarda-redes titular. Mas, também adiantou que Kimmich vai jogar no meio-campo. "É um dos melhores na posição 6. É tecnicamente forte e tem um à-vontade único", disse.

A distância entre os países é curta, mas não deixa de ser estranho que a seleção alemã vá de autocarro, mas Flick desvalorizou: "Aceitamos a decisão da federação. São três jogos em poucos dias e temos de dar atenção à recuperação dos jogadores."