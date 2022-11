Godín faz história na estreia do Uruguai no Mundial'2022 e supera registo com 68 anos

Diego Godín tornou-se esta quinta-feira no jogador mais velho de sempre a jogar pelo Uruguai num Mundial, aos 36 anos, 9 meses e 9 dias.

O defesa-central de 36 anos, atingiu a marca histórica na estreia uruguaia no Campeonato do Mundo do Qatar, frente à Coreia do Sul, partida em que cumpriu a 160.ª internacionalização e reforçou o estatuto de mais internacional de sempre pela seleção celeste.





O ex-Atlético Madrid, Inter e Villarreal, entre outros, atualmente a jogar no Vélez, da Argentina, deixa para trás um registo com 68 anos, ao superar Obdulio Varela (36 anos, 9 meses e 7 dias) e Roque Máspoli (36 anos, 8 meses e 22 dias), que atuaram no Mundial de 1954, na Suíça.