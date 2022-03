Eustáquio ajuda Canadá a garantir apuramento histórico para o Mundial'2022

O Canadá é a primeira seleção da CONCACAF a carimbar o passaporte para o Mundial'2022. Um feito alcançado este domingo, mercê da goleada sobre a Jamaica por 4-0, que permite aos canadianos apurarem-se apenas pela segunda vez na sua história para um Campeonato do Mundo, a primeira desde 1986.Esta tarde, em Ontário, a missão a cumprir era simples - vencer - e foi isso mesmo que fizeram. Com dois golos em cada parte, o primeiro dos quais com assistência do portista Stephen Eustáquio para Cyle Larin (13'), a equipa comandada por John Herdman conseguiu construir uma vitória segura, que permite chegar aos 28 pontos, mais 6 do que Estados Unidos e México, que ainda jogam esta noite, e 9 do que a Costa Rica.A CONCACAF, refira-se, apura três equipas diretamente para o Mundial'2022, sendo que uma quarta avança para o playoff intercontinental, que se disputará diante da vencedora da OFC, a definir entre Ilhas Salomão e Nova Zelândia. Por agora tanto Estados Unidos como México estão bem colocados para fecharam as vagas de apuramento direto, mas Costa Rica (19 pontos) e até Panamá (18) ainda sonham.