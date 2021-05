Eustáquio e Steven Vitória chamados à seleção do Canadá

O médio Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, e o defesa Steven Vitória, do Moreirense, foram este sábado convocados para a seleção canadiana, que vai disputar dois jogos de apuramento para o Mundial'2022.

Eustáquio, três vezes internacional, e Vitória, 15 vezes (dois golos), vão juntar-se à seleção na Florida, nos Estados Unidos, para a concentração a caminho das partidas com Aruba, em 5 de junho, e Suriname, no dia 8.

As duas partidas serão disputadas em solo norte-americano e encerram o grupo B de apuramento, com o primeiro classificado do grupo a avançar para a segunda ronda da qualificação.