Evra recorda final do Mundial'2022: «Depois do jogo fui para o carro e chorei»

Patrice Evra recordou, no podcast 'Rothen s'enflamme, a final do Mundial'2022, que a Argentina venceu após derrotar França nos penáltis. O antigo internacional francês revelou como reagiu ao desaire gaulês, tendo começado por realçar que o desfecho do encontro teria sido outro se Kolo Muani tivesse conseguido bater Emiliano Martínez já na reta final do prolongamento."Se Kolo Muani tivesse marcado naquele lance, teríamos sido bicampeões. Isso surpreendeu-me, francamente. Assisti ao vivo e, vou dizer a verdade, depois do jogo fui para o carro e chorei. Estive mal durante três dias", começou por contar o ex-jogador."Kylian [Mbappé] fez um hat trick. Fazes três golos na final e não ganhas, assim vês que foi incrível. Neste jogo, recuperámos uma desvantagem de 2-0. Disse para mim mesmo: 'é isso'. E depois perdes. Foi demasiada emoção", referiu ainda.