Ex-avançado do Sporting supera Messi e já só está atrás de Ronaldo nos goleadores no ativo

O indiano Sunil Chhetri subiu esta segunda-feira ao segundo posto na lista de maiores goleadores no ativo em jogos de seleções, ao marcar dois golos diante do Bangladesh, numa vitória da Índia por 2-0, em jogo do Grupo E de qualificação para o Mundial'2022.





O ex-Sporting, de 36 anos, tem agora 74 golos, estando apenas atrás de Cristiano Ronaldo (com 103) e já à frente de Leo Messi, que tem 72. Na tabela global, refira-se, Chhetri é o 11.º maior goleador da história em jogos de seleções, com hipóteses reais de, pelo menos, chegar ao top-5, 'fechado' de momento por Godfrey Chitalu, da Zâmbia, com 79.Sunil Chhetri representou o Sporting em 2012/13, mas só jogou pela formação 'B' dos leões - disputou um total de três jogos, tendo sido posteriormente emprestado aos indianos do Churchill Brothers.