Fatawu entre os 55 pré-convocados do Gana para o Mundial'2022

Fatawu integra a lista de 55 pré-convocados do Gana para o Mundial'2022, no qual a seleção africana está integrada no grupo de Portugal, que defronta logo na 1.ª jornada a 24 de novembro. Uruguai e Coreia do Sul completam o grupo H.Recorde-se que o jogador do Sporting, de 18 anos, soma já 13 internacionalizações e um golo pela seleção principal ganesa, orientada por Otto Addo.