Fatawu na lista de convocados do Gana para o Mundial'2022

Fatawu integra a lista de 26 convocados pelo selecionador Otto Addo para representar o Gana no Mundial'2022, tal como Record já havia adiantado O extremo do Sporting integrava a lista de 55 pré-convocados e é assim o único representante do campeonato português na seleção ganesa. O jogador, de 18 anos, conta já com 13 internacionalizações e um golo pela seleção daquele país.Recorde-se que o Gana integra o grupo H do Mundial, juntamente com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul.