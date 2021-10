Federação irlandesa anuncia lotação esgotada para jogo com Portugal

A Federação Irlandesa de Futebol anunciou esta terça-feira que o duelo frente a Portugal, no Aviva Stadium, em Dublin, vai ter lotação esgotada.





O encontro, marcado para 11 de novembro, é referente à 9ª jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022. Nesta altura a Seleção Nacional ocupa o 2º lugar do grupo, com 16 pontos, menos um ponto (e menos um jogo) do que a líder Sérvia. Já a Irlanda segue no 4º posto, com 6 pontos.Recorde-se que, na 4ª jornada, Portugal derrotou a Irlanda no Estádio do Algarve, por 2-1, com um bis de Cristiano Ronaldo na fase final do encontro a ser decisivo.