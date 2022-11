Fernando Gomes deixa 'recado' sobre direitos e liberdades: «Quando se candidatou, o Qatar sabia...»

A 11 dias do pontapé de saída do Mundial'22, Fernando Gomes garante que a FIFA já deu garantias, "durante uma reunião em outubro com a UEFA", sobre "segurança e inclusão" de todos no Qatar. Numa longa entrevista à 'Marca', na qual sublinha que a candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia ao Mundial'2030 é a que "mais garantias oferece", o presidente da FPF fala sobre o ambiente que rodeia a competição que arranca no próximo dia 20."O Mundial do Qatar decidiu-se há 12 anos, utilizando um modelo de votação diferente do que está vigente hoje em dia. A ideia era levar o Campeonato do Mundo a uma região geográfica que nunca havia recebido a principal competição de futebol, como se fez na África do Sul em 2010. Uma ideia meritória e que constituía uma oportunidade para o Qatar. Infelizmente, já sabemos que as coisas não correram bem até agora", afirmou, sublinhando que "em relação aos trabalhadores migrantes e às suas famílias", a posição é clara: "há que fazer alguma coisa para os apoiar".E prosseguiu: "O Mundial é um momento único pelo que representa, não só no que diz respeito ao futebol, mas pelo encontro de pessoas de todos os continentes, de diferentes culturas e credos, e isso é uma riqueza sem igual. Mas para que isso suceda, devem ser criadas condições. A FIFA e as autoridades locais garantiram que assim seria", sublinhou.Questionado sobre a sua expectativa, Fernando Gomes atirou: "Não será aceitável que haja discriminação de nenhum tipo, nem restrições à liberdade de imprensa durante o Mundial. Quando se candidatou, o Qatar sabia o espírito e o ambiente em que se vive numa competição desta magnitude, é necessário honrar esse compromisso. O mundo inteiro vai estar muito atento ao que se vai passar no Qatar".