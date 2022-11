Fernando Gomes: «Ganhar o Mundial é difícil, tal como foi vencer o Euro'2016»

"Máxima ambição" é o que Fernando Gomes espera da Seleção Nacional no Mundial'2022. Em entrevista à 'Marca', o presidente da FPF apontou ao sonho que a equipa das quinas vai perseguir no Qatar."Com o talento que temos, somos obrigados a pensar em grande. Ganhar o Mundial é difícil, tal como foi ganhar o Euro'2016. Todos sabemos que, nestas competições, a linha que separa ganhar do perder é muito ténue, mas vamos com tudo. Alguém disse um dia que tudo o que um sonho precisa para se tornar realidade é de alguém acredite, e nós acreditamos", afirmou o dirigente.Sobre as dificuldades que Cristiano Ronaldo está a enfrentar esta temporada, Fernando Gomes prefere deixar o comentário para quem deve. "É uma pergunta que não me cabe a mim responder. Nunca interferi e até que termine a minha etapa na Federação nunca entrarei em áreas que são competência exclusiva do selecionador. Falar de Ronaldo hoje é falar de Portugal. Há que recordar que o percurso de Ronaldo na seleção, como o de muitos outros jogadores, é memorável. Temos de nos sentir privilegiados por termos vivido numa época em que a nossa seleção reuniu tanto talento, com Ronaldo na frente, e com o resultado que sabemos".