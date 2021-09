Fernando Santos: «A história das favas contadas já não existe»

Fernando Santos assumiu que Portugal tem qualidade de sobra para ultrapassar a equipa da Irlanda, mesmo que "não seja fácil ganhar a ninguém".

"Com mais ou menos dificuldade, acredito que Portugal vai ganhar. Os meus jogadores têm qualidade para o fazer. Precisamos de ser uma equipa. Se formos a equipa que costumamos ser, acredito que possamos resolver o assunto", garantiu o selecionador nacional em conferência de imprensa de antecipação ao jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo, que se disputa hoje no Algarve.

O técnico, de 66 anos, dá o exemplo dos campeonatos nacionais. "Joga-se com equipas ditas mais pequenas e às vezes parecem favas contadas e os jogos vão até ao fim e aquilo redunda em momentos de aflição… Hoje em dia isso [ história das favas contadas] já não existe", assumiu o treinador que lidera uma Seleção Nacional líder do Grupo A, com sete pontos em três jornadas. Santos analisou o adversário de hoje e garantiu que "não é uma equipa que recolhe só em ação defensiva" mesmo que "joguem mais numa linha de cinco atrás". "Conhecemos o padrão típico destas equipas britânicas, sendo que o jogo nunca termina, em qualquer circunstância ou com qualquer resultado. Os jogadores estão sempre muito ativos e vivos, dão sempre tudo, tentam chegar primeiro e rápido", avisou o engenheiro.

Sobre o virar de página do Euro’2020, Fernando Santos elencou coisas más, mas sobretudo as boas que devem ser prevalecer. "No Europeu todos tínhamos expectativas e objetivos que não foram concretizados. Agora é refletir com os jogadores e colocar tudo o que fizemos bem em campo e melhorar o que há a melhorar", vincou.

Matheus Nunes adiado

O médio luso-brasileiro Matheus Nunes foi chamado à seleção principal canarinha depois de Fernando Santos ter aberto a porta à sua convocatória. O Sporting não libertou o jogador face à vacinação incompleta, o que dá novo fôlego à possibilidade de chegar a internacional pela equipa das quinas. Contudo, o selecionador não quis abordar o tema. "Tudo o que é relações de quem veio ou não tratou-se na quinta-feira passada. Na próxima convocatória falamos disso [assunto de Matheus Nunes] outra vez", deixou claro Fernando Santos.