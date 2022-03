Fernando Santos ambicioso para o playoff: «É um momento para ganhar»

Fernando Santos divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para o playoff de acesso ao Mundial'2022 e não escondeu a ambição. Portugal defronta a Turquia no próximo dia 24."É um momento para ganhar. Estarmos presentes no Mundial é o nosso foco e o do povo. Tudo o resto é menos importante", disse.Dei uma entrevista há quatro meses e o que está dito, está dito. Depois houve um momento de reflexão total e os próprios jogadores têm falado sobre isso. Nós, enquanto equipa técnica, analisámos esse assunto. Tudo tem o seu tempo. Foco total nos jogos que temos de realizar. Queremos estar no Campeonato do Mundo e aqui não é muito importante essa questão do A, do B e do C. Iremos passar as ideias claras para que os jogadores as possam exprimir totalmente em campo e é isso que vamos fazer a partir de segunda-feira. Temos é de ganhar""Mais difícil não, mas mais importante, sim, é seguro. Já referi várias vezes. Temos um objetivo, temos que cumpri-lo, é um objetivo do povo. Todos os jogos da seleção serão sempre muito importantes para o povo.Estamos a jogar por Portugal, como já houve outros que marcaram a história do futebol português. É interessante como o Estádio do Dragão deixou de ter bilhetes para vender há um mês, é a demonstração de força. É pensar menos individualmente e focar no que é a equipa e ganhar a meia-final. este momento não me parece importante falar sobre os jogadores que não estão. Importa são estes que aqui estão e é com estes que eu conto"."Nos últimos jogos, Portugal perdeu um jogo. Houve coisas que não correram bem, mas só não ganhámos um jogo. Ficámos muito chateados com isso, mas agora é pegar no que houve de positivo e no talento que temos e ganhar. Agora, o talento ganha jogos, mas uma equipa ganha campeonatos. Os jogadores têm isso de uma forma muito clara, o que realmente é importante".A escolha foi feita com maior incidência no último mês. Escolhemos no nosso critério aqueles que neste momento se apresentam em melhores condições"."O favoritismo vamos ter de mostrar em campo. A Turquia tem jogadores com qualidade e que jogam em grandes campeonatos. São muito agressivos e tendem em partir o jogo. Procuram sair a jogar, mas tem a profundidade com objetivo. Jogando em casa, Portugal é claramente favorito. Temos de ter respeito, mas não medo. Não podemos acahar que somos os melhores do mundo, mas também não podemos entrar em stress. Temos de serenar e alcançar o nosso objetivo""No plano teórico, o adversário não joga com três defesas. Em relação a adversários que jogam com três defesas colocam-nos algumas dificuldades. A Turquia joga em 4x3x3 por isso não há dificuldade. Agora, há uma diferença entre uma equipa que joga a dois e a três.Mais importante do que tudo é Portugal. É por nós e pelo povo que vamos jogar e isso inclui também o nosso capitão Cristiano Ronaldo que é uma peça muito importante"