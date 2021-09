Matheus Nunes é a grande novidade na lista de convocados de Fernando Santos para os duelos da Seleção Nacional com o Qatar e o Luxemburgo. O médio do Sporting, que rejeitou representar o Brasil, faz a estreia absoluta em convocatórias por Portugal.





Na lista de 24 nomes divulgada esta quinta-feira, destaque ainda para o regresso de William Carvalho e Diogo Dalot. Nota também para Pepe, que tem estado lesionado e falhou os últimos jogos do FC Porto, mas continua a figurar nas escolhas de Fernando Santos.12h37 - Relativamente à convocatória anterior, Matheus Nunes, William Carvalho e Diogo Dalot são as novidades. Saem Ricardo Pereira, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Otávio. Pepe era uma das dúvidas mas figura na lista.Anthony Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício.Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Domingos Duarte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes e Raphael GuerreiroJoão Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes e William CarvalhoBernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes e Rafa Silva.12h30 - Começa a conferência de imprensa de Fernando Santos.12h28 - Recorde-se que Portugal defrontou e venceu o Qatar por 3-1, a 4 de setembro, em particular realizado em Debrecen (Hungria). A Seleção Nacional também já mediu forças com o Luxemburgo nesta qualificação para o Mundial'2022, em março, num triunfo fora de casa (3-1) e com reviravolta. Os luxemburgueses estiveram a vencer, Diogo Jota empatou em cima do intervalo e na 2.ª parte Portugal chegou à vitória, com golos de Cristiano Ronaldo e Palhinha.12h22 - A concentração dos jogadores para o inicio do estágio está prevista para a próxima segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras. A Federação Portuguesa de Futebol ainda não indicou qual a hora limite para a chegada dos atletas.12h18 - A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial'2022 termina em novembro. O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final a realizar no Qatar, enquanto os segundos classificados vão disputar o playoff, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para o playoff.12h15 - Nesta altura, Portugal lidera isolado o Grupo A, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (2º). A Seleção Nacional venceu quatro dos cinco jogos já realizados e empatou apenas um, precisamente contra a Sérvia, em Belgrado (2-2).12h09 - Os eleitos do técnico deverão contemplar algumas novidades, não só porque Matheus Nunes se perfila para a estreia numa convocatória de Portugal – depois de ter recusado representar o Brasil – mas também porque Otávio, lesionado, vai ficar de fora, enquanto Pepe também corre o risco de falhar esta dupla jornada da Seleção.12h02 - Bom dia! O selecionador nacional, Fernando Santos, divulga hoje, a partir das 12h30, os convocados para os encontros com Qatar (particular) e Luxemburgo (qualificação para o Mundial’2022), nos dias 9 e 12 de outubro, respetivamente, no Estádio Algarve.