Fernando Santos anuncia dia 30 os convocados para os jogos com Luxemburgo e Qatar

Fernando Santos irá anunciar em 30 de setembro os convocados para o encontro com o Luxemburgo, de qualificação para o Mundial'2022, e o particular com o Qatar, revelou esta sexta-feira a Federação (FPF).

Segundo a nota publicada no site oficial do organismo, o anúncio dos atletas convocados será feito pelas 12H30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, seguida da conferência de imprensa de Rui Jorge para os jogos com o Liechtenstein e Islândia, referentes à qualificação para o Euro'2023 de sub-21.

O campeão europeu em 2016 recebe o Qatar, que está inserido no Grupo A para preparar a participação no torneio que vai organizar, em 9 de outubro, no Estádio Algarve, pelas 20H15, e três dias depois, no mesmo palco, enfrenta o Luxemburgo, num jogo com início agendado para as 19H45.

Portugal está isolado na liderança da 'poule' A, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia, segunda colocada, seguida do Luxemburgo, com seis (menos um jogo), da República da Irlanda, com dois, e do Azerbaijão, com um.