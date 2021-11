Fernando Santos confirma que Bernardo Silva vai falhar o jogo com a Rep. Irlanda

Fernando Santos confirmou que o Bernardo Silva vai falhar o jogo de Portugal com a Rep. Irlanda, marcado para quinta-feira às 19h45."São as indicações que temos. Chegou cansado, queixoso, tem muitos jogos em cima e não podia ir a treino, mas está a recuperar bem e esperamos e acreditamos que estará em condições de jogar aqui com a Sérvia. Nem vai viajar connosco, não faz sentido porque não consideramos que esteja a 100 por cento. Não tendo lá as melhores condições para o tratamento que está a fazer, vai ficar aqui para que possa começar a integrar o grupo", disse o selecionador nacional.Bernardo Silva voltou esta quarta-feira a falhar o treino, devido a problemas físicos, na véspera do desafio com a República da Irlanda, referente ao grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022. O jogador dos ingleses dos Manchester City não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, e prossegue com a recuperação à mialgia.Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição os restantes 24 convocados, que foram divididos em dois grupos para realizarem exercícios com bola, à exceção dos três guarda-redes, que trabalharam à margem, junto de uma das balizas.