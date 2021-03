Fernando Santos: «Cristiano Ronaldo tem o sonho muito grande de ganhar o Mundial»

Fernando Santos não tem qualquer dúvida que Cristiano Ronaldo chegará aos jogos da Seleção Nacional com grande entusiasmo. Depois das críticas que recebeu por causa da exibição frente ao FC Porto, o craque português respondeu com um hat-trick no domingo.





"Tenho a certeza que vem motivado, como sempre, não tem a ver com mais golos ou menos. Espero que venha, e vem, com a mesma ambição de sempre. Não pensando em objectivos pessoais e sim no colectivo. Tem um sonho muito grande de ganhar o campeonato do mundo, é isso que nos move", disse o selecionador nacional.