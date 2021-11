A convocatória de Fernando Santos para os últimos jogos de apuramento para o Mundial

O selecionador português, Fernando Santos, divulgou esta sexta-feira a convocatória para os derradeiros e decisivos encontros de qualificação para o Mundial'2022, com República da Irlanda e Sérvia.





Com duas partidas para disputar, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A de apuramento, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que, ainda assim, tem mais um encontro disputado, pelo que a equipa das 'quinas' precisa de bater os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para poder jogar com dois resultados, vitória ou empate, no embate decisivo com os sérvios, agendado para dia 14, no Estádio da Luz.Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem para a fase final, tendo em conta que Luxemburgo (6), República da Irlanda (5) e Azerbaijão (1) já estão matematicamente afastados.Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício.Diogo Dalot, João Cancelo, Nelson Semedo, Danilo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes.Palhinha, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes e Renato Sanches.Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Rafael Leão e Rafa Silva.