Fernando Santos e as palavras de Varandas: «Compreendo alguma insatisfação. O meu genro é igual»

Fernando Santos perspetivou o particular desta quinta-feira entre Portugal e Nigéria, para o qual não revelou se António Silva, em estreia na seleção principal, será um dos titulares."Este ensaio é um ensaio, mas não para os jogos que se seguem. É uma sequência natural de quem tem seis ou sete dias de treino. O jogo é integrado no treino. Não era algo que tivessemos projetado. Portugal é o país que está no Mundial com jogadores mais utilizados, por isso vamos ter de gerir muitos aspetos, mas competir para ganhar", começou por referir o Selecionador Nacional à Sport TV."António Silva irá jogar, mas ainda não decidi se de início ou não", acrescentou."Temos é de respeitar a entrevista. Não tem nada a ver com seleção. Fala do clube dele e da relação que tem com o clube. Temos de respeitar, como respeitamos as decisões dos outros jogadores que tomam decisões. Não tem impacto na seleção.""Não só o Ronaldo mas todos os jogadores estão muito focados. Os jogadores dão garantia absoluta - não é que precise - de foco total e ambição que têm para este Mundial.""Somos amigos e temos uma relação muito boa. Compreendo alguma insatisfação. Não é só dele, o meu genro é igual. O meu genro, que vive com a minha filha, é doente pelo Sporting, o meu neto é doente pelo Sporting. É normal e eu respeito muito Varandas e todos os sportinguistas. Não tomo decisões porque não gosto de determinados clubes. Gosto do Sporting, fui treinador do Sporting e tenho um carinho muito grande pelo clube. São decisões que tenho de tomar."