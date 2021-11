Fernando Santos e o jogo decisivo com a Sérvia: «Ninguém vai jogar à maluca»

Fernando Santos fez este sábado a antevisão do decisivo jogo do Grupo A europeu de qualificação para o Mundial'2022, frente à Sérvia, marcado para amanhã, no Estádio da Luz (19H45)."Portugal vai apurar-se amanhã e estar presente na fase final do Campeonato do Mundo. Não acho que se tenha de comparar com o Brasil. Acredito que vai acontecer o mesmo que aconteceu ao Brasil"."Espero da equipa da Sérvia o que esperava nos outros jogos. Não espero uma postura diferente. É o sexto jogo com eles desde março de 2015. Pensam sempre em ganhar, em termos ofensivos procuram situações para fazer golo. Nos últimos jogos, é uma equipa que joga numa linha de três, laterais projetados, três médios, dois jogadores na frente. Têm jogadores com qualidade, gostam de ter a bola, de circular. Os jogadores conhecem bem. Sabemos como eles reagem quando não têm a bola. as duas equipas jogam para ganhar. Não são equipas que alterassem a sua postura. Não me parece que o pensamento possa ser jogar para o empate. Duas equipas vão tentar vencer o jogo. É isso que eu acho. Carga emocional é algo a que estamos habituados. Não é a primeira vez. Em muitos momentos das suas épocas, os jogadores têm cargas emocionais iguais. Sempre saiu bem"."É importante a organização, concentração, paixão, confiança. É nesses que nos devemos centrar para sermos uma equipa forte a atacar, com capacidade de fazer golos. Devemos ser uma equipa equilibrada e forte""Não tenho de avaliar o momento, qualidade individual. Tem de colocar questões aos treinadores. Estou essencialmente focado em termos uma equipa. Capacidade de organização, concentração, muita paixão, intensidade, em muitos momentos. Isso é que é importante para o jogo de amanhã"."Portugal vai sempre impor o seu registo e a Sérvia também. Não me parece que vai ser um jogo de paciência. Nenhuma equipa vai jogar à maluca, nem a própria Sérvia que precisa de ganhar vai jogar assim. Mas a sérvia joga sempre para ganhar. Não vai ser uma equipa completamente desequilibrada. Se se desequilibrarem, têm mais riscos a correr. Temos de ser equilibrados sem perder o foco"."Em relação ao onze, esta questão prende-se com o Pepe. Todos querem ficar, sentem-se todos dentro do grupo. O Pepe disse logo que ia ficar até ao fim. Gostávamos que todos os jogadores estivessem disponíveis. Tenho absoluta confiança nos jogadores disponíveis para jogar nessa posição com a convicção que vão responder muito bem""A Sérvia é uma equipa com a forma de jogar com as características dos seus jogadores. No meio-campo e no ataque. Têm criatividade, gostam de ser ofensivos, sabemos como é a sua ação defensiva. Quando se joga contra adversários que não se conhecem, temos de tentar explicar melhor aos jogadores, mas neste caso não. São duas equipas com grande capacidade. Acredito que Portugal vai vencer o jogo".