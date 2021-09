Fernando Santos: «Este apuramento será disputado até às últimas jornadas»

Fernando Santos só pensa em ganhar amanhã em Baku, no Azerbaijão, para continuar no topo do grupo A de qualificação para o Mundial'2022. O selecionador nacional acredita que será a receção à Sérvia a decidir quem alcançará o apuramento direto para a fase final mas não desvaloriza os azeris, que considera "muito bem orientados".





Na conferência de imprensa, Fernando Santos abordou ainda a série de golos sofridos por Portugal nas últimas partidas, frisando que a solução tem de ser coletiva, e justificou a revolução diante do Qatar: "Precisava de recuperar os jogadores. Muitos nem sabem bem ainda que horas são."

Perdendo aqui a qualificação direta fica em causa?

"Não é questão que coloque. Este apuramento será disputado até às últimas jornadas, independentemente do que acontecer. São quatro finais que faltam para as duas equipas que se apresentam como candidatas. Jogo decisivo será no confronto entre as duas. Aconteceu com a Suíça para 2018. É uma final, temos de encarar os quatro jogos que faltam como finais. Amanhã vamos ter de ser uma equipa muito forte. O Azerbaijão é muito bem orientado pelo Di Biasi. Nos jogos que realizou nunca perde por mais de um golo de diferença e espero que amanhã seja diferente. Defende bem mas não se esconde aí. O jogo em que tiveram mais dificuldade em sair e agredir o adversário foi contra Portugal. Dominámos por completo a primeira parte. Marcámos num autogolo, pois na realidade contra 10 atrás da linha da bola é difícil. Encontraremos o caminho para fazer o golo. Temos de ser muito fortes nos dois momentos do jogo, pois o Azerbaijão é capaz de criar dificuldades nos dois lados. Temos de pressionar nos momentos certos e estar bem na reação à perda, isso é fundamental."

Golos sofridos por Portugal

"Esta equipa sempre jogou bem, sempre foi consistente e dificilmente sofria golos. Tudo é coletivo, não há setores, é um processo coletivo. É verdade que nos últimos tempos não temos correspondido tão bem como antes, a espaços. Desta vez não entrámos bem, muitas perdas de bola que deram contra-ataque. Depois acertámos melhor. Para quem quer mandar no jogo, não podemos deixar o adversário acreditar que pode atacar e reagir à perda da bola. Sempre fomos muito seguros nesse aspeto."

Alterações contra a Irlanda

"Precisava de recuperar os jogadores. Muitos jogadores nem sabem bem ainda que horas são. Era normal fazer descansar alguns no particular. Tenho confiança em todos e depois era importante termos mais um plano de jogo em termos estratégicos. Alterámos um pouco o posicionamento tático da equipa. Isso é importante, contra a Irlanda tivemos de o fazer na segunda parte."

Pepe e Palhinha

"Não têm treinado. Veremos hoje se estão todos em condições."

Quem destaca do Azerbaijão?

"Nunca falo individualmente, nem mesmo sobre a minha equipa. Azerbaijão é muito bem orientado, é de realçar sim o coletivo. O Azerbaijão defende muito bem mas não com tanta gente atrás. Estamos preparados para as duas situações."