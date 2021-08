Fernando Santos: «Falar do Ronaldo e do mercado é normal»

Cristiano Ronaldo faz parte da lista de convocados de Fernando Santos, em dia depois de ter deixado o treino da Juventus com queixas e numa altura em que se fala da possível saída da Juventus.





"Lesionado não sei se está. Vi nas noticias que teria problema no braço. Tenho a certeza absoluta que ele está bem, não foi reportado nada ao departamento clínico e ele nos teria feito chegar essa informação. Falar do Ronaldo e do mercado é normal. É Cristiano. Perguntar se vem à seleção e está de corpo e alma? Não se pode duvidar do amor que tem à Seleção Nacional", referiu Fernando Santos na conferência de imprensa.