Fernando Santos justifica regresso de João Félix e Renato Sanches à convocatória da Seleção

Depois de ter divulgado os convocados para os derradeiros e decisivos encontros de qualificação para o Mundial'2022, com República da Irlanda e Sérvia, Fernando Santos respondeu às perguntas dos jornalistas e abordou os regressos de João Félix e Renato Sanches.





"Jogadores que estão lesionados dificilmente podem estar. Nas últimas duas convocatórias, o João nem condições tinha para estar convocado. Temos um leque alargado de jogadores que nos permitem escolher. Há uma coisa que condiciona. Os jogadores lesionados nem são equacionáveis. O que é importante é quem foi convocado. Obviamente que percebo as perguntas. Tenho um lote de 30 e alguns jogadores que são sempre equacionados. Perante os adversários e perante o que penso, escolhemos os melhores para esta dupla jornada"."Espero que não haja qualquer baixa para o jogo com a Sérvia. Temos jogadores em risco, com amarelos. Se calhar 26 jogadores, não é um número que normalmente utilize, mas olhando para todos os fatores, temos de enquadrar"."Daqui a pouco tempo tenho o jogo com a Irlanda. Já disse que Portugal tinha quatro finais. Quando jogámos com a Irlanda cá, disse que tínhamos cinco finais. Temos mais duas finais e o que temos de fazer é vencer estas duas finais para o objetivo que temos, que é estar no Campeonato do Mundo. Vamos jogar da forma como entendemos que é melhor frente à Irlanda e depois jogaremos outra final. Este jogo da Irlanda é mesmo uma final. Temos de ganhar"."Não tenho margem de erro. Basta olhar para os resultados e ver que a margem de erro não existe. Há que ganhar na Irlanda e depois aqui com a Sérvia. O que me deixa tranquilo é os jogadores que convoquei. Tenho um leque de jogadores que vão responder bem nestas duas finais. O resto não me dá segurança nenhuma"."Não de preocupação, mas de análise. Temos de ver o jogo em si e o que esperamos dos adversários. Se vamos preocupados, não vamos resolver essas coisas bem. Temos de pensar, discutir os assuntos, olhando para o que são os adversários. Em termos base, jogam mais ou menos com o mesmo perfil, com três centrais, mas não é a mesma coisa. Uns jogam em 3x4x12, outros em 3x4x2x1. Depois as próprias características dos adversários, momentos do jogo e características dos jogadores. A Irlanda é uma equipa aguerrida, forte com o seu público. O Irlanda-Sérvia foi muito isso. Em Portugal, mostrou que trabalha muito. Espaço aéreo, mas também em transições ou ataque rápido. É bom para nós que esses nossos jogadores tenham essa competitivdade, têm capacidade de responder bem em qualquer circunstância, independentemente das caracteristicas do jogo. Estou absolutamente convicto que temos todas as condições para ultrapassar estas duas finais"."Deixem-me pensar na Irlanda, por favor, que é um jogo fundamental. Já andamos a falar nisso há bastante tempo. Temos o jogo da Irlanda. Falar do jogo da Sérvia não nos traz qualquer benefício"."Tenho cinco laterais. Não tenho o Raphael por lesão, mas tenho vários laterais. Tenho muitos alas. Já referi que o Danilo é um jogador com muita qualidade e pode perfeitamente fazer dois lugares. Médio, na minha opiniao, mas dá-me garantias se jogar como central. Tem-no provado, assim no PSG."Bernardo é Bernardo. Há dois anos, todos achávamos que seria candidato à Bola de Ouro. O Bernardo é daqueles jogadores que todos os treinadores gostam de ter em todas as vertentes do jogo. Nos melhores índices físicos, é um jogador com um talento que nem sequer é discutível"."Deixamos muitos jogadores de fora que têm correspondido muito bem. A avançados, tens o Pote, o Trincão, o Guedes, o Horta. São vários jogadores que podiam ser convocados, mas tenho de fazer uma opção. Em relação ao meio-campo, o Renato é um jogador com características muito especiais. Não há muitos jogadores com estas características, que empresta ao jogo determinadas coisas que outros jogadores emprestam mas de forma diferente. Este empresta segundo a matriz dele, a irreverência, um pouco selvagem... Nestes dois jogos isso pode ter alguma importância.