Fernando Santos: «Portugal vai ao Mundial para ganhar»

A 119 dias do arranque do Campeonato do Mundo, Fernando Santos deposita grandes esperanças nas aspirações portuguesas para a prova no Qatar e esta segunda-feira voltou a sublinhar que a Seleção vai entrar para lutar pelo título "Não tenho dúvidas [de que Portugal tem condições para ganhar] e já o afirmei. Portugal vai ao Mundial para ganhar", disse o selecionador nacional à TVI.Recorde-se que a equipa das quinas está integrada no Grupo H e estreia-se frente ao Gana, a 24 de novembro. Seguem-se duelos com Uruguai (28 de novembro) e Coreia do Sul (2 de dezembro).