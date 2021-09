Fernando Santos: «Qualificação vai ser até ao fim, todos os jogos são muito complicados»

Fernando Santos divulgou esta quinta-feira a convocatória da Seleção Portuguesa para as partidas frente a Qatar e Luxemburgo, e respondeu a algumas questões logo após revelar a lista.





"Em primeiro lugar, queria dar força à equipa nacional de futsal, que hoje disputa as meias-finais. Já o fiz de manhã num grupo de seleccionadores, mas queria aqui publicamente deixar claro. Já respondi a essa questão na última conferência. O Matheus Nunes estava à porta da seleção e desta vez a porta abriu, e ele entrou. É só isso"."Iremos manter aquilo que é o padrão da equipa. As variáveis durante o jogo é que podemos ir alterando. Nos jogos de Portugal, os adversários jogam num bloco muito baixo, fechado, e mesmo algumas que eu esperava que entrassem num bloco diferente, têm entrado assim. As variáveis aparecem com as dinâmicas do jogo, e vemos muitas vezes um 3x3x4, 3x2x5. Os jogos irão ditar isso"."É seguro que é até ao fim, temos três finais para disputar. Dependemos só de nós e isso é uma vantagem, mas para chegarmos ao último jogo nessa qualidade temos de ganhar tudo. Temos de olhar para o particular com o Qatar com muita atenção, mas o jogo frente ao Luxemburgo e frente à Irlanda não são fáceis, todos os jogos são muito complicados. Na primeira ronda no Luxemburgo foi muito difícil, estivemos a perder até. Trabalhámos muito para dar a volta. Com a Irlanda também sabemos as dificuldades, há que ganhar todos os jogos, é o nosso objetivo"."Temos de resolver, mas há alguns que estão lesionados. Outros que vêm das seleções mais jovens… para já, considero que o Danilo é uma opção forte, e fizemos isso no jogo frente ao Qatar"."Se convocámos o Matheus é porque entendemos, e como já tinha dito, é um jogador que acho que tem caraterísticas que podem complementar relativamente aos jogadores que costumamos ter como opção. Agora é vê-lo em contexto de seleção, ao nível de clube joga numa linha de três e com dois no corpo central, aqui jogamos numa realidade diferente, é enquadrá-lo e perceber. Consoante o que temos analisado, é um jogador que pode trazer algumas coisas à Seleção"."A informação que tenho é que o jogador está disponível. Há um caso de um jogador, que é o Otávio, que estaria convocado, que é semelhante".