Fernando Santos: «Queríamos entrar com os dois pés, se for só com um podemos cair...»

Apesar de assumir que esperava mais, nomedamente no que ao resultado final diz respeito, Fernando Santos deixou claro que o importante neste duelo com o Azerbaijão, o primeiro de qualificação para o Mundial'2022, era conseguir os 3 pontos para começar bem a luta pela presença no Qatar.





"Na primeira parte controlámos sempre, algumas vezes podíamos ter construído melhor, mas criámos situações para golo. Penso que na primeira parte o Azerbaijão nem passou do meio campo. A equipa esteve bem organizada, compacta, bem na reação à perda da bola, a não permitir ao adversário acreditar que podia circular a bola. O jogo estava controlado, faltou nas zonas de finalização criar mais situações. Acabámos com um autogolo, mas podíamos ter feito e vencido por mais", começou por dizer, à RTP3."A segunda parte não teve a inspiração normal, com vários passes errados, um jogo muito curto, com pouca variação. Isso levou a que o Azerbaijão começasse a sair a jogar. Nesse momento não fomos tão fortes na recuperação e permitimos três ou quatro aproximações. Mas no jogo o pendor foi português. A equipa melhorou com a entrada do João, houve mais circulação e até é dele uma das melhores jogadas no final. Foi uma jogada brilhante. Ganhámos, que era o mais importante. Estes jogos, ao fim de tanto tempo, são difíceis. Não contava, esperava ganhar com outra naturalidade. Mas há que tirar conclusões, ver o que fizemos bem e mal", disse.Questionado em relação ao jogo da Sérvia e da importância de entrar com o pé direito, o selecionador deixou uma frase curiosa. "Queríamos entrar com os dois pés. Se for só com um pé podemos cair... Entrar com uma vitória era fundamental, agora com calma vamos falar, analisar. O jogo com a Sérvia é diferente, mas mantenho sempre a confiança nos jogadores".A fechar, elogios a Nuno Mendes, um estreante. "Tudo tranquilo. Esteve bem, dentro do padrão normal. Num primeiro jogo não se pode esperar a mesma fluidez ofensiva, mas esteve bem, equilibrado no jogo".